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Оккупанты очень плотно прикрыли бухту Севастополя РЭБом. Это видно даже из космоса (фото)

Крым, Среда 29 ноября 2023 12:00
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Оккупанты очень плотно прикрыли бухту Севастополя РЭБом. Это видно даже из космоса (фото) Фото: оккупанты очень плотно прикрыли бухту Севастополя РЭБом (росСМИ)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты, пытаясь защитить бухту Севастополя от украинских атак, включают очень мощные средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они настолько сильны, что их работа заметна даже из космоса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

В частности, средства РЭБ создают настоящие "засветы" на спутниковых так называемых SAR-снимках. Например, на снимке от 23 ноября виден именно такой "засвет".

Оккупанты очень плотно прикрыли бухту Севастополя РЭБом. Это видно даже из космоса (фото)

А на снимке от 24 ноября удалось зафиксировать еще более мощные помехи.

"При этом именно 24 ноября в РФ сообщили о массированной атаке БПЛА в количестве десятков единиц по оккупированному Крыму", - отмечает издание.

Оккупанты очень плотно прикрыли бухту Севастополя РЭБом. Это видно даже из космоса (фото)

По поводу 23 ноября, как пишут журналисты, в РФ сообщали об атаке надводных дронов только утром 22 ноября, но возможно, что враг продолжил держать включенными средства РЭБ и на следующий день, была ли угроза другой атаки.

При этом, как свидетельствуют снимки, оккупанты в Крыму не злоупотребляют включениями РЭБ, потому что, например, 28 ноября, "засветов" нет.

Оккупанты очень плотно прикрыли бухту Севастополя РЭБом. Это видно даже из космоса (фото)

Как РФ "защищает" Крым от атак Украины

После того, как Украина зачастила с атаками на временно оккупированный Крым, заявив, в частности, что Крымский мост является законной целью для ударов, захватчики стали лихорадочно заниматься защитой полуострова. Например, россияне построили новые позиции для систем ПВО во временно оккупированном Крыму. При этом, как ранее уточняли в Воздушных силах Украины, ПВО, которыми РФ напичкала Крым, все равно не могут справиться с западными ракетами.

Также российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории и накопали окопов, а также наставили заграждений в бухте Севастополя и в районе Крымского моста. Правда, недавний шторм в Крыму, смыл не только окопы на побережье в Евпатории, но снес заграждения, защищавшие Керченский мост и бухту Севастополя от атак.

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