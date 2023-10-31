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Журналисты обнаружили новые позиции ПВО россиян в Крыму: спутниковые снимки

Вторник 31 октября 2023 20:53
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Журналисты обнаружили новые позиции ПВО россиян в Крыму: спутниковые снимки Иллюстративное фото: журналисты обнаружили новые позиции ПВО россиян в Крыму (mil.ru)
Автор: Иван Носальский

Россияне построили новые позиции для своих систем противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии" в Telegram.

По информации журналистов, позиции для ПВО заметили на спутниковых снимках. Они находятся южнее села Черноморское.

Журналисты обнаружили новые позиции ПВО россиян в Крыму: спутниковые снимкиФото: Черноморское на карте (нажмите, чтобы увеличить)

При этом снимков, на которых была бы видна военная техника оккупантов на этих позициях, пока нет. Ее могут привозить туда ночью, уточняют в "Крым.Реалии".

Всего, как отмечают журналисты, было обнаружено три позиции. Самую северную построили 1-2 сентября, следующую по направлению на юг - 8-14 сентября и последнюю - 18-22 сентября.

Издание напоминает, что украинские военные заявили об уничтожении стратегического объекта системы ПВО на западном побережье временно оккупированного Крыма в ночь на 30 октября. Это могло произойти вблизи села Оленевка, которое находится возле Черноморского.

Журналисты обнаружили новые позиции ПВО россиян в Крыму: спутниковые снимкиФото: Оленевка в Крыму (нажмите, чтобы увеличить)

Успешные удары ВСУ по россиянам в Крыму

Напомним, украинские военные уже неоднократно атаковали российских оккупантов в Крыму.

В частности, в сентября нашим защитникам удалось уничтожить большой десантный корабль "Минск" и подводную лодку "Ростов-на-Дону".

Также ВСУ ракетным ударом частично разрушили штаб Черноморского флота. Тогда были ликвидированы десятки российских офицеров.

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