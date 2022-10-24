Оккупанты начали формировать "тероборону" в Херсоне

Российские оккупационные войска объявили о начале формирования "территориальной обороны" в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оккупационной "администрации" региона в Telegram.

"Для всех мужчин, которые желают остаться в Херсоне... создана возможность вступить в отряды "территориальной обороны" города", - говорится в сообщении оккупантов.

Напомним, оккупационные власти Херсона приступили к эвакуации так называемых "государственных учреждений" в оккупированный Крым. Жителям города и области отправляют сообщения с призывом переместиться на Левый берег Днепра.

По словам главы Николаевской области Виталия Кима, вероятно, что Россия готовит провокации на территории Херсона.

По данным Генштаба, Херсон покинула значительная часть населения. Противники готовят город к уличным боям.

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