Оккупанты после удара ВСУ по складам на Луганщине начали срочную эвакуацию боеприпасов (фото)
Российские оккупационные войска в панике разбрасывают свои склады боеприпасов после успешного удара Сил обороны Украины по Богдановке в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".
Удар был нанесен по складам и местам загрузки боеприпасов 17-го танкового полка. После этого оккупанты в спешке начали переброску боеприпасов со своих складов в разные локации.
"Наш агент из 218 танкового полка, который сейчас находится под Мариуполем, поделился фото того, как оккупанты перевозят боеприпасы", - говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на 19 августа дальнобойные беспилотники СБУ атаковали два склада боеприпасов россиян на временно оккупированной территории Луганской области. Было зафиксировано по меньшей мере семь попаданий.
"Уничтожение вражеских боеприпасов напрямую помогает нашим воинам, которые мужественно сдерживают штурмы россиян. Демилитаризация военных складов и техники оккупантов будет продолжаться и в дальнейшем", - отметили в СБУ.
Кроме этого мы писали, что во временно оккупированной части Донецкой области, в рамках спецоперации, Служба безопасности Украины поразила артиллерийские и минометные склады россиян.