Оккупанты после удара ВСУ по складам на Луганщине начали срочную эвакуацию боеприпасов (фото)

Российские оккупационные войска в панике разбрасывают свои склады боеприпасов после успешного удара Сил обороны Украины по Богдановке в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на партизанское движение "АТЕШ".

Удар был нанесен по складам и местам загрузки боеприпасов 17-го танкового полка. После этого оккупанты в спешке начали переброску боеприпасов со своих складов в разные локации.

"Наш агент из 218 танкового полка, который сейчас находится под Мариуполем, поделился фото того, как оккупанты перевозят боеприпасы", - говорится в сообщении.