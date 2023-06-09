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Оккупанты после ракетного удара ВСУ срочно усиливают ПВО на Арабатской стрелке

Фото: РФ после ракетного удара ВСУ срочно усиливают ПВО на Арабатской стрелке (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские оккупанты заявили, что срочно усилят ПВО в районе Арабатской стрелки, после того, как ВСУ нанесли в том районе ракетный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистские российские СМИ.

Как сообщается, оккупанты подверглись обстрелам на побережье Азовского моря. Это вызвало панику посреди русских военных. Как заявляют россияне, удар был нанесен якобы британскими ракетами Storm Shadow.

"Система ПВО на Арабатской стрелке будет усилена после нанесенного ВСУ ракетного удара", - говорится в сообщении.

Отметим, что сегодня, 9 июня, Telegram-каналами начало распространяться видео обстрела Арабатской стрелки. В частности, городской голова Мелитополя заявил, что обстрел был в районе оккупированного Геническа Херсонской области.

Фото: скриншот

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

В начале июня Минобороны РФ заявило о том, что украинские воины якобы начали "крупномасштабное наступление" на 5 участках фронта. При этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что контрнаступление еще не началось, но ждать его осталось не так долго.

Отметим, что с начала недели враг регулярно прибегает к распространению фейков, среди которых, например, "большие потери ВСУ" и "уничтожение техники Запада". Украинская сторона регулярно отрицает вбросы россиян.

По словам министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса, военное руководство Украины уже утвердило сроки начала контрнаступления, которое начнется, несмотря на подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС.

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