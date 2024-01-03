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Оккупанты подняли в Мариуполе в небо авиацию: что известно

Фото: оккупанты подняли в Мариуполе в небо авиацию 3 января (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в Мариуполе подняли в небо авиацию 3 января. В частности, фиксируется активность вертолетов в сторону временно захваченного Бердянска Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Высокая активность вражеской авиации в Мариуполе", - рассказал он.

В частности, по словам Андрющенко, движение вертолетов замечено по линии моря в сторону Бердянска.

"Авиация в состоянии патрулирования и авиация с пусками КАБов в сторону линии фронта Пологовское и Угледарское направления", - добавил советник мэра.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Так, оккупанты продолжают строить военные базы в Мариуполе и обустраивают оперативно-технические склады в Мариуполе и районе.

В середине ноября 2023 года в районе Мариуполя наблюдалась непривычная активность оккупантов. Враг перебрасывал ближе к фронту фуры с топливом, усиленно готовил штурмовиков, над портом активно летала авиация.

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Мариуполь