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Окупанти підняли в Маріуполі в небо авіацію: що відомо

Фото: окупанти підняли в Маріуполі в небо авіацію 3 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська у Маріуполі підняли в небо авіацію 3 січня. Зокрема, фіксується активність гелікоптерів у бік тимчасово захопленого Бердянська Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Висока активність ворожої авіації в Маріуполі", - розповів він.

Зокрема, за словами Андрющенка, рух гвинтокрилів помічено по лінії моря в бік Бердянська.

"Авіація в стані патрулювання та авіація з пусками КАБів в бік лінії фронту Пологівський та Вугледарський напрями", - додав радник мера.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області під час масштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року. Так, окупанти продовжують будувати військові бази у Маріуполі та облаштовують оперативно-технічні склади у Маріуполі та районі.

У середині листопада 2023 року в районі Маріуполя спостерігалася незвична активність окупантів. Ворог перекидав ближче до фронту фури з паливом, посилено готував штурмовиків, над портом активно літала авіація.

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Маріуполь