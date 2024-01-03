Окупанти підняли в Маріуполі в небо авіацію: що відомо

"Висока активність ворожої авіації в Маріуполі", - розповів він.

Зокрема, за словами Андрющенка, рух гвинтокрилів помічено по лінії моря в бік Бердянська.

"Авіація в стані патрулювання та авіація з пусками КАБів в бік лінії фронту Пологівський та Вугледарський напрями", - додав радник мера.

Ситуація у Маріуполі

Російські війська захопили Маріуполь Донецької області під час масштабного вторгнення РФ до України у лютому 2022 року. Так, окупанти продовжують будувати військові бази у Маріуполі та облаштовують оперативно-технічні склади у Маріуполі та районі.

У середині листопада 2023 року в районі Маріуполя спостерігалася незвична активність окупантів. Ворог перекидав ближче до фронту фури з паливом, посилено готував штурмовиків, над портом активно літала авіація.