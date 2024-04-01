Оккупанты превращают захваченные территории в помойку: названы причины

"Причиной является то, что большинство населения покинуло регион, а также кадровый дефицит, ведь оставшиеся на ТОТ граждане не сотрудничают с оккупантами. Следовательно в захваченных населенных пунктах процветает антисанитария", - говорится в сообщении.

Также отмечены случаи вывоза на мусорные полигоны оккупированных территорий отходов из Ростовской области.