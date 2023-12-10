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Оккупанты превратили больницы в госпитали и завезли врачей из РФ. ЦНС получил списки медиков

Фото: иллюстративный (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты продолжают превращать больницы на временно оккупированных территориях в военные госпитали. Более того, на днях россияне завезли группу врачей из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

По данным центра, гражданские больницы в тылу врага на временно оккупированных территориях превращаются в военные госпитали.

Для оказания услуг привлекают российских врачей, которых системно привозят на временно оккупированные территории Украины.

"Например, новая группа из 30 медиков прибыла во временно оккупированный Мариуполь", - сообщили в центре.

Однако, в ЦНС сообщили, что украинское движение сопротивления уже получило списки всех медицинских групп, прибывших на территорию Украины из РФ.

"Каждый из преступников, которые ограничили право гражданских граждан на медицинские услуги - понесет справедливое наказание", - отметили в ЦНС.

Террористические методы РФ на оккупированных территориях

Российские захватчики регулярно усиливают свой контроль на временно оккупированных территориях Украины.

Так, с 1 января 2024 года оккупанты запретили на оккупированных территориях движение автотранспорта с украинскими номерами.

Кроме того, с начала 2024 года захватчики будут отказываться в медицинском обслуживании украинцам, не получившим паспорт РФ на оккупированных территориях.

Также российские террористы формируют этнические криминогенные группировки по мигрантам.

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