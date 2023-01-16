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Оккупанты перебрасывают живую силу в Мариуполь: в мэрии показали видео с техникой

Фото: оккупанты перебрасывают живую силу в Мариуполь (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Мариуполь с Донецкого направления начали прибывать грузовики с живой силой россиян. Только за утро было замечено более десяти единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение советника мэра города Петра Андрющенко.

"В Мариуполь с Донецкого направления начали прибывать грузовики с живой силой. Часть их размещается в с. Белосорайская Коса. Только за утро сегодня более 10 грузовиков", - рассказал он.

Также, по словам Андрющенко, из-за прибытия российских военных в Мариуполе начали дополнительную вербовку поваров и обслуживающего персонала в "пансионаты", где на самом деле начали оборудовать казармы.

Напомним, ранее Андрющенко сообщал, что россиян массово завозят во временно оккупированный Мариуполь для того, чтобы они проводили работы по сносу пострадавших в результате российских атак домов.

Также мы писали, что россияне начали вывозить из Мариуполя не только зерно и металлы, но и стройматериалы, которые они получают в процессе разборки уничтоженных домов.

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