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Оккупанты перебрасывают войска из Херсонской области в Харьковскую

Фото: оккупанты перебрасывают войска с юга в Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне, которые несут значительные потери на Харьковском направлении, пополняют их, перебрасывая войска с Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Не имея успехов на северном фронте, враг начал переброску частей из Херсонской области на Харьковское направление", - говорится в сообщении.

По сообщениям местных, россияне перебрасывают некоторые части, а также в командировку отправляют операторов дронов.

"В то же время враг нарастил комплектование "добровольческого батальона Маргелова", чтобы восполнить потери", - констатируют в ЦНС.

Кроме того, местных во время обязательного обновления данных в "военнокоматах" агитируют заключать контракт и угрожают принудительной мобилизацией.

Ситуация в Харьковской области

Российские войска с 10 мая начали новое наступление в Харьковской области. На данный момент боевые действия продолжаются на Волчанском направлении и в районе села Липцы.

При этом, в Госпогранслужбе не исключают возможности расширения зоны боевых действий на границе с РФ, в том числе в районе Сумской области.

Ситуация в Харьковском направлении на 8 июня (deepstatemap.live)

Добавим, что по последним данным Генштаба, на фронте за минувшие сутки произошло 101 боевое столкновение. С начала этих суток зафиксировано уже 34 боевых столкновения, больше всего - на Покровском направлении.

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