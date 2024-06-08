UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти перекидають війська з Херсонської області у Харківську

Фото: окупанти перекидають війська з півдня до Харківської області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни, які зазнають значних втрат на Харківському напрямку, поповнюють їх, перекидаючи війська з Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

"Не маючи успіхів на північному фронті, ворог почав перекидання частин з Херсонщини на харківський напрямок", - йдеться у повідомленні.

За повідомленнями місцевих, росіяни перекидають деякі частини, а також у відрядження відправляють операторів дронів.

"Водночас ворог наростив комплектування “добровольчого батальйону Маргелова”, аби поповнити втрати", - констатують у ЦНС.

Крім того, місцевих під час обов’язкового оновлення даних в "військкоматах", агітують укладати контракт й погрожують примусовою мобілізацією. 

Ситуація у Харківській області

Російські війська з 10 травня розпочали новий наступ у Харківській області. На даний момент бойові дії продовжуються на Вовчанському напрямку і в районі села Липці.

При цьому у Держприкордонслужбі не виключають можливості розширення зони бойових дій на кордоні з РФ, у тому числі в районі Сумської області.

Ситуація на Харківському напрямку на 8 червня (deepstatemap.live)

Додамо, що за останніми даними Генштабу, на фронті минулої доби сталося 101 бойове зіткнення. З початку цієї доби зафіксовано вже 34 бойові зіткнення, найбільше – на Покровському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в Україні