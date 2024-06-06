В ГПСУ не исключают возможности расширения зоны боевых действий на границе с РФ

На утро 6 июня боевые действия в Харьковской области продолжаются в районе Липцев и Волчанска. При этом пограничники не исключают расширение зоны боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время телемарафона.

Приграничье Харьковской области

"Мы видим те действия, которые враг продолжает совершать напротив границы с Украиной. Никогда нельзя исключать, что он захочет или сможет перебросить или расширить зону боевых действий по другим направлениям. В том числе в пределах Харьковской области или даже Сумской", - отметил он.

В то же время спикер подчеркнул, что из той информации, которая есть сейчас и того, что происходит на Харьковщине, у врага недостаточно сил для достижения своей стратегической цели.

"Поэтому еще раз: исключать возможность расширения зоны боевых действий на границе со страной-агрессором нельзя. Но на данный момент боевые действия продолжаются только на двух направлениях - это населенные пункты Липцы и Волчанск", - констатировал Демченко.

Приграничье Сумской и Черниговской областей

Кроме того, оккупанты фактически ежедневно обстреливают Сумскую и Черниговскую области, нанося удары из разнообразного вооружения, но за последнее время даже можно констатировать определенное уменьшение количества обстрелов, чем это было еще несколько месяцев назад.

"Но опять же эти действия не прекращаются ежедневно. Ежедневно враг бьет и большинство обстрелов приходится по населенным пунктам из-за чего страдают люди, живущие в приграничье", - отметил спикер.

Граница с Беларусью

По границе с Беларусью, по словам Демченко, ситуация отличная от других - военные не видят имеющихся сил в России на территории Беларуси.

"Но опять же это направление для нас остается угрожающим, учитывая, в том числе, откуда заходили российские войска в начале полномасштабного вторжения. Поэтому мы этому направлению также уделяем важное внимание и продолжаем его укреплять и по линии границы и в приграничье непосредственно", - констатировал он.

Ситуация на фронте

Россия сконцентрировала свои силы на Купянском и Покровском направлениях. По состоянию на 20:00 среды, 5 июня, количество вражеских наступательных и штурмовых действий уже возросло до 81.

Как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ не дают российским оккупантам достичь продвижения в Харьковской области, и, вероятно, ужесточили контратаки в регионе. Вместе с тем захватчики продолжают давить под Купянском, около Часового Яра, и к западу от Авдеевки.