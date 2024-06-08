ua en ru
Сб, 08 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты перебрасывают войска из Херсонской области в Харьковскую

Украина, Суббота 08 июня 2024 13:57
UA EN RU
Оккупанты перебрасывают войска из Херсонской области в Харьковскую Фото: оккупанты перебрасывают войска с юга в Харьковскую область (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне, которые несут значительные потери на Харьковском направлении, пополняют их, перебрасывая войска с Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Не имея успехов на северном фронте, враг начал переброску частей из Херсонской области на Харьковское направление", - говорится в сообщении.

По сообщениям местных, россияне перебрасывают некоторые части, а также в командировку отправляют операторов дронов.

"В то же время враг нарастил комплектование "добровольческого батальона Маргелова", чтобы восполнить потери", - констатируют в ЦНС.

Кроме того, местных во время обязательного обновления данных в "военнокоматах" агитируют заключать контракт и угрожают принудительной мобилизацией.

Ситуация в Харьковской области

Российские войска с 10 мая начали новое наступление в Харьковской области. На данный момент боевые действия продолжаются на Волчанском направлении и в районе села Липцы.

При этом, в Госпогранслужбе не исключают возможности расширения зоны боевых действий на границе с РФ, в том числе в районе Сумской области.

Оккупанты перебрасывают войска из Херсонской области в Харьковскую

Ситуация в Харьковском направлении на 8 июня (deepstatemap.live)

Добавим, что по последним данным Генштаба, на фронте за минувшие сутки произошло 101 боевое столкновение. С начала этих суток зафиксировано уже 34 боевых столкновения, больше всего - на Покровском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков Война в Украине
NEWS
За уничтожение кораблей и самолетов. Какие "премии" выплачивают в ВСУ за успехи на поле боя
За уничтожение кораблей и самолетов. Какие "премии" выплачивают в ВСУ за успехи на поле боя
DAILY
Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут