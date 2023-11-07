Оккупанты перебрасывают спецтехнику для ремонта боевых орудий в Евпатории (фото)
Партизаны зафиксировали переброску эшелона спецтехники оккупантов через железнодорожную станцию "Товарная" в Евпатории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".
"Среди интересного - РЭМ-КЛ, которая предназначена для проведения ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и эвакуации армейской автомобильной техники", - говорится в сообщении.
По мнению партизан, Силы обороны Украины систематично выводят из строя боевую технику ВС РФ, поэтому все чаще оккупанты подвозят различные средства для ремонта того, что осталось.
Ситуация в Крыму
Ранее ВСУ нанесли удар по месту расположения российского ЗРК недалеко от Евпатории во временно оккупированном Крыму, что может говорить о неготовности сил ПВО РФ отражать украинские атаки.
Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.
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