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Оккупанты перебрасывают спецтехнику для ремонта боевых орудий в Евпатории (фото)

Крым, Вторник 07 ноября 2023 10:45
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Оккупанты перебрасывают спецтехнику для ремонта боевых орудий в Евпатории (фото) Фото: оккупанты перебрасывают спецтехнику для ремонта боевых орудий в Евпатории (t.me/atesh_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Партизаны зафиксировали переброску эшелона спецтехники оккупантов через железнодорожную станцию "Товарная" в Евпатории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал партизанского движения "Атеш".

"Среди интересного - РЭМ-КЛ, которая предназначена для проведения ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и эвакуации армейской автомобильной техники", - говорится в сообщении.

По мнению партизан, Силы обороны Украины систематично выводят из строя боевую технику ВС РФ, поэтому все чаще оккупанты подвозят различные средства для ремонта того, что осталось.

Ситуация в Крыму

Ранее ВСУ нанесли удар по месту расположения российского ЗРК недалеко от Евпатории во временно оккупированном Крыму, что может говорить о неготовности сил ПВО РФ отражать украинские атаки.

Кроме того, Россия стягивает редкие типы реактивных систем залпового огня (РСЗО) к линии фронта. Разгрузку "Град-1" зафиксировали партизаны в оккупированной Евпатории. Также российские оккупанты обустроили огневые позиции прямо на пляжах Евпатории во временно оккупированном Крыму.

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