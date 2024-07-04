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Оккупанты перебрасывают резервы из Запорожской области на север Донецкой: что известно

Мариуполь, Четверг 04 июля 2024 09:49
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Оккупанты перебрасывают резервы из Запорожской области на север Донецкой: что известно Фото: РФ перебрасывает резервы из Запорожской области на север Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне перебрасывают резервы вместе с боекомплектом из Запорожской области через Мариуполь в Донецкую. Тому есть объяснение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Два дня подряд наблюдаем передвижение колоннами живой силы с БК из Запорожской области через Мариуполь на северное направление Донецкой области", - рассказал он.

Оккупанты перебрасывают резервы из Запорожской области на север Донецкой: что известно

Одновременно, по его данным, оккупанты возобновили активную тренировку ствольной артиллерией на полигоне к северо-востоку от Мариуполя.

"Можем утверждать, что россияне начали активную переброску резервов с юга и активизировали тренировки для ускорения формирования новых. Из хороших новостей, все указывает на отказ или перенос по срокам планов увеличения давления на юге. Здесь все решает север и удастся ли россиянам иметь результативность", - отметил Андрющенко.

Не первая переброска резервов РФ

Россия постоянно перебрасывает через Мариуполь технику, снаряды и живую силу на линию фронта. Например, на днях захватчики перебрасывали свежие ресурсы в район Покровска и Торецка через Мариуполь.

Кроме того, в марте, российские войска перебрасывали резервы, чтобы захватить Новомихайловку в Донецкой области.

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