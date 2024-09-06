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"Такой еще не встречали". ВСУ уничтожили редкую российскую систему РЭБ

Украина, Пятница 06 сентября 2024 18:35
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"Такой еще не встречали". ВСУ уничтожили редкую российскую систему РЭБ Фото: бойцы уничтожили российскую РЭБ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Военные FPV-дроном уничтожили российскую РЭБ. Самое интересное то, что станция якобы должна была глушить все частоты FPV-дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление офицера бригады "Рубеж" НГУ Владимира Черняка в эфире телемарафона.

По словам Черняка, российская станция, якобы глушившая все частоты FPV-дронов, была уничтожена именно FPV-дроном.

"На некотором участке фронта удалось уничтожить российскую РЭБ, которую еще не встречали до этого. Россияне ее анонсировали некоторое время до этого и заявляли, что она глушит все частоты FPV-дронов. Как ни странно, ее уничтожили FPV-дроном. Возможно, у них что-то пошло не так", - рассказал он.

Использование дронов военными ВСУ

Напомним, сегодня стало известно, что по сравнению с июнем прошлого месяца Силы обороны на 25% увеличили применение FPV-дронов на фронте.

Стоит также отметить, что Украина сама производит дроны. В частности, в конце июня сообщалось, что Украина запустила серийное производство ударных дронов с дальностью поражения более 1000 км.

Как отмечал украинский президент Владимир Зеленский, Украина увеличила не только производство дронов, но и их дальность.

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