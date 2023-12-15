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Оккупанты перебрасывают через Мариуполь колонны военной техники в сторону Бердянска (видео)

Фото: оккупанты перебрасывают технику на Бердянское направление через Мариуполь (facebook.com/mod_mil_rus)
Автор: Ярослава Борзова

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение колонн российской военной техники. Оккупанты перемещают грузовики с боекомплектами и танком в сторону Бердянского направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"По меньшей мере 13 грузовиков с БК и один трак с танком через Мариуполь на Бердянское направление", - говорится в сообщении.

Как отмечает Андрющенко, доминирует маркировка - V в квадрате. Техника с такими пометками обычно находится на юге Донецкой и Запорожской областей.

"На восточной части Мариупольского района на границе с Новоазовским зафиксировано активное перемещение систем ПВО (отдельно систем подзарядки)", - информирует он.

В то же время, согласно сообщению, движение по направлению в сторону Волновахского района не фиксировалось.

Перемещение техники и средств оккупантов

Оккупанты часто прибегают к перемещению боевой техники в связи с многочисленными потерями на фронте. Такие манипуляции захватчики проводят через временно оккупированные территории для поддержки военной агрессии.

В последние дни российская армия активнее начала перебрасывать резервы через временно оккупированный Мариуполь, захваченный в феврале 2022 года.

Только за ночь 18 ноября враг переместил более 20 тягачей с танками и другой тяжелой гусеничной техникой через Мариуполь в направление Бердянска.

Кроме того, РФ перебрасывает ближе к фронту фуры с топливом, усиленно готовит штурмовиков, а над портом Мариуполя активно летает авиация.

В частности, в конце ноября российские оккупанты перебросили военную технику на Мариупольское направление.

Также недавно стало известно о том, что Россия перемещает оккупантов из Якутии во временно оккупированный Джанкой. Город в последнее время превратился в масштабный хаб для живой силы и техники врага.

Стоит отметить, что недавно украинские партизаны обнаружили там места размещения техники и личного состава оккупантов.

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