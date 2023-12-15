Оккупанты перебрасывают через Мариуполь колонны военной техники в сторону Бердянска (видео)

Во временно оккупированном Мариуполе зафиксировали перемещение колонн российской военной техники. Оккупанты перемещают грузовики с боекомплектами и танком в сторону Бердянского направления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.
"По меньшей мере 13 грузовиков с БК и один трак с танком через Мариуполь на Бердянское направление", - говорится в сообщении.
Как отмечает Андрющенко, доминирует маркировка - V в квадрате. Техника с такими пометками обычно находится на юге Донецкой и Запорожской областей.
"На восточной части Мариупольского района на границе с Новоазовским зафиксировано активное перемещение систем ПВО (отдельно систем подзарядки)", - информирует он.
В то же время, согласно сообщению, движение по направлению в сторону Волновахского района не фиксировалось.
Оккупанты часто прибегают к перемещению боевой техники в связи с многочисленными потерями на фронте. Такие манипуляции захватчики проводят через временно оккупированные территории для поддержки военной агрессии.
В последние дни российская армия активнее начала перебрасывать резервы через временно оккупированный Мариуполь, захваченный в феврале 2022 года.
Только за ночь 18 ноября враг переместил более 20 тягачей с танками и другой тяжелой гусеничной техникой через Мариуполь в направление Бердянска.
Кроме того, РФ перебрасывает ближе к фронту фуры с топливом, усиленно готовит штурмовиков, а над портом Мариуполя активно летает авиация.
В частности, в конце ноября российские оккупанты перебросили военную технику на Мариупольское направление.
Также недавно стало известно о том, что Россия перемещает оккупантов из Якутии во временно оккупированный Джанкой. Город в последнее время превратился в масштабный хаб для живой силы и техники врага.
Стоит отметить, что недавно украинские партизаны обнаружили там места размещения техники и личного состава оккупантов.
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