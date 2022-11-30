Оккупанты преувеличили "успехи" под Бахмутом. Аналитики ISW оценили ситуацию

Российские войска добились незначительных успехов в районе Бахмута. Оккупанты преувеличили свои "успехи" на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики пишут, что некоторые российские военкоры делали необоснованные заявления о том, что российские войска прорвали линию обороны Украины к югу от Бахмута по трассе T0513 и продвинулись в сторону Часового Яра, что перерезало бы одну из двух оставшихся основных украинских наземных коммуникаций.
"Но маловероятно, что российские войска продвигались в том темпе, о котором сообщают российские источники", - заявили эксперты.
По их данным, кадры с геолокацией показывают, что российские войска незначительно продвинулись к юго-востоку от Бахмута.
"Такие утверждения, вероятно, являются частью российской информационной операции и являются преждевременными. Деградировавшие российские силы вокруг Бахмута вряд ли быстро поставят Бахмут под угрозу неминуемого окружения", - резюмировали аналитики.
В период с 27 по 28 ноября различные российские источники распространяли сообщения о том, что "ЧВК Вагнера" и другие российские силы также прорвали оборонительные рубежи ВСУ и проводят зачистки в Курдюмовке (13 км юго-западнее Бахмута), Клещиевке (7 км юго-восточнее Бахмута), Андреевке (10 км юго-западнее Бахмута), Зеленополье (13 км южнее Бахмута), Подгородном (5 км северо-восточнее Бахмута) и Спорное (30 км северо-восточнее Бахмута) с намерением окружить Бахмут с юга и востока.
При этом визуальных подтверждений проникновения российских войск в указанные населенные пункты, за исключением Озеряновки, Институт изучения войны не наблюдал.
Напомним, ISW сообщал, что войска РФ 28 ноября продвинулись к югу от Бахмута. На кадрах с геолокацией видно, как украинские беспилотники наносят удары по российским войскам в Озеряновке, в 15 км юго-западнее Бахмута.
В ВСУ сообщили, что пресекают попытки оккупантов сосредоточить усилия для мощного удара.
Ухудшение погодных условий может существенно приостановить атаки оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлении, которые являются одними из самых сложных на Донбассе. Что может значительно повлиять на ход боевых действий.
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