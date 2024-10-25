Оккупанты получили жесткий отпор в районе Торецка: сводка Генштаба

Украинские защитники продолжают отражать попытки наступления окупантов. В частности, они дали противнику отпор в районе Торецка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

С начала суток произошло 142 боевых столкновения, противник нанес один ракетный удар, 70 авиационных ударов с применением 106 КАБов, более 600 ударов дронами-камикадзе и около 3000 раз обстрелял позиции украинских воинов и населенные пункты.

Ситуация на отдельных направлениях

На Харьковском направлении ВСУ отражают три атаки российских захватчиков в районе Волчанска.

По имеющейся информации, сегодня россияне потеряли там 97 военнослужащих убитыми и ранеными. Также были уничтожены два автомобиля и две единицы специальной техники РФ.

На Купянском направлении враг 13 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи трех населенных пунктов. Девять атак до сих пор продолжаются.

На Лиманском направлении зафиксировано 24 атаки врага, он пытался продвинуться в Серебрянском лесу и не только. Двадцать атак противника нашим подразделениям удалось отбить, еще четыре боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении оккупанты трижды пытались продвинуться в районах двух населенных пунктов, успеха они не имели.

На Краматорском направлении было одно боевое столкновение. Активность окупантов проявлялась в районе Часового Яра, их остановили

На Торецком направлении россияне пытались вклиниться в оборону ВСУ. Они получили жесткий отпор от наших защитников в районе города Торецк.

На Покровском направлении зафиксировано 43 попытки россиян наступать. В общей сложности 34 атаки на направлении украинские защитники уже отбили, еще девять боестолкновений продолжаются.

За сегодняшний день потери агрессора на данном направлении составили 394 человека убитыми и ранеными. Уничтожены три артиллерийские системы, 14 автомобилей, боевая бронированная машина и три мотоцикла.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается 31 боевое столкновение. Подразделения Сил обороны отразили 25 атак противника, шесть атак продолжаются до сих пор.

На Времевском направлении произошло 18 боеприкосновений. Тринадцать вражеских штурмов остановлены в районах Богоявленки и Новоукраинки. Еще пять атак продолжаются.

На Приднепровском направлении воины ВСУ трижды отражали атаки российских захватчиков на позиции украинской армии, противник успеха не имел.