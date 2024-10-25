Окупанти отримали жорстку відсіч у районі Торецька: зведення Генштабу

Українські захисники продовжують відбивати спроби наступу окупантів. Зокрема, вони дали ворогові відсіч у районі Торецька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

З початку доби відбулося 142 бойових зіткнення, противник завдав одного ракетного удару, 70 авіаційних ударів із застосуванням 106 КАБів, понад 600 ударів дронами-камікадзе та близько 3000 разів обстріляв позиції українських воїнів і населені пункти.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ЗСУ відбивають три атаки російських загарбників районі Вовчанська.

За наявною інформацією, за сьогодні росіяни втратили там 97 військовослужбовців вбитими та пораненими. Також було знищено два автомобіля та дві одиниці спеціальної техніки РФ.

На Куп’янському напрямку ворог 13 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу трьох населених пунктів. Дев’ять атак досі тривають.

На Лиманському напрямку зафіксовано 24 атаки ворога, він намагався просунутис в Серебрянському лісі і не тільки. Двадцять атак противника нашим підрозділам вдалось відбити, ще чотири боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку окупанти тричі намагалися просунутися в районах двох населених пунктів, успіху вони не мали.

На Краматорському напрямку було одне бойове зіткнення. Активність окупантів проявлялась в районі Часового Яру, їх зупинили

На Торецькому напрямку росіяни намагалися вклинитися в оборону ЗСУ. Вони отримали жорстку відсіч від наших захисників в районі міста Торецьк.

На Покровському напрямку зафіксовано 43 спроби росіян наступати. Загалом, 34 атаки на напрямку українські захисники вже відбили, ще дев’ять боєзіткнень тривають.

За сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 394 особи вбитими та пораненими. Знищено три артилерійські системи, 14 автомобілів, бойову броньовану машину та три мотоцикли.

На Курахівському напрямку на цей час доби нараховується 31 бойове зіткнення. Підрозділи Сил оборони відбили 25 атак противника, шість атак тривають досі.

На Времівському напрямку відбулося 18 боєзіткнень. Тринадцять ворожих штурмів зупинено в районах Богоявленки та Новоукраїнки. Ще п’ять атак триває.

На Придніпровському напрямку воїни ЗСУ тричі відбивали атаки російських загарбників на позиції українського війська, противник успіху не мав.