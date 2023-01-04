Оккупанты обстреляли жилые кварталы Никополя из тяжелой артиллерии

Российские оккупационные войска устроили очередной обстрел Никопольской территориальной общины в Днепропетровской области, ударив ночью, 4 января, по жилым кварталам райцентра из тяжелой артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram чиновника.
"И этой ночью в Никопольском районе было громко от вражеских обстрелов... Россияне ударили из тяжелой артиллерии именно по районному центру. В жилые кварталы Никополя прилетели с десяток вражеских снарядов", - рассказал он.
В результате вражеских обстрелов в городе были повреждены несколько жилых домов и хозяйственных построек, пострадал автомобиль.
Кроме того, есть повреждения газопровода и линии электропередач.
К счастью, жители Никополя не пострадали из-за артобстрела россиян.
Глава ОВА опубликовал фото последствий атак захватчиков по городу.
Войска РФ ударили по Никополю из тяжелой артиллерии ночью 4 января (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)
"В других районах сирена дважды извещала об опасности, но обошлась без атак", - добавил чиновник.
Ранее сообщалось, что российские захватчики обстреляли в ночь на 3 января Никополь и Покровскую общину Днепропетровской области из РСЗО "Ураган" и тяжелой артиллерии.
А перед этим, ночью 2 января, оккупанты трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области, применяя "Грады" и ствольную артиллерию. В первый день нового года войска РФ повредили в Никополе более десятка домов.
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