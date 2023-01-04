Оккупанты обстреляли жилые кварталы Никополя из тяжелой артиллерии

"И этой ночью в Никопольском районе было громко от вражеских обстрелов... Россияне ударили из тяжелой артиллерии именно по районному центру. В жилые кварталы Никополя прилетели с десяток вражеских снарядов", - рассказал он.

В результате вражеских обстрелов в городе были повреждены несколько жилых домов и хозяйственных построек, пострадал автомобиль.

Кроме того, есть повреждения газопровода и линии электропередач.

К счастью, жители Никополя не пострадали из-за артобстрела россиян.

Глава ОВА опубликовал фото последствий атак захватчиков по городу.

Войска РФ ударили по Никополю из тяжелой артиллерии ночью 4 января (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

"В других районах сирена дважды извещала об опасности, но обошлась без атак", - добавил чиновник.