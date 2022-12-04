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Оккупанты обстреляли эвакуирующихся на лодке жителей Херсона: погибла женщина

Фото: оккупанты обстреляли эвакуирующихся на лодке жителей Херсона (facebook.com/garryshow)
Автор: Константин Широкун

Российские военные сегодня днем, 4 декабря, обстреляли акваторию реки Днепр и автоматной очередью ранили 65-летнюю женщину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Херсонского горсовета.

Она вместе с мужчиной на лодке пересекали Днепр, уезжая с дачи в Голопристанском районе. К сожалению, женщина не выжила. Мужчина в результате вражеского обстрела не пострадал.

Ранее мы писали, что сегодня, 4 декабря, российские военные обстреляли здание Херсонского следственного изолятора. Часть помещений повреждены, среди работников есть раненые.

Кроме того, в воскресенье, 4 декабря, российские оккупанты 46 раз обстреляли Херсонскую область. Враг гнал из артиллерии, танков, минометов, РСЗО по мирным жителям. Один человек погиб, двое ранены.

Также ранее мы писали, что жителям оккупированного левого берега Херсонской области разрешили эвакуироваться через реку Днепр. Эвакуация будет проходить 3-5 декабря.

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Херсон