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Оккупанты обстреляли Запорожскую область: есть значительные разрушения

Фото: россияне 31 марта атаковали Запорожскую область (t.me/ermaka2022)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия в пятницу, 31 марта, обстреляла населенные пункты Запорожской области. В результате атак врага есть значительные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в Telegram.

По его словам, россияне ударили по селу Разумовка. Российские снаряды попали в жилые частные дома. Кроме того, оккупанты обстреляли село Нижняя Хортица. Было попадание в район местной фермы.

Ермак отмечает, что в результате атак российских оккупантов никто не пострадал.

Напомним, за минувшую ночь в Запорожье дважды раздавались громкие взрывы.

Позже стало известно, что оккупанты нанесли артиллерийские удары по городу. Из-за обстрелов повреждены дома, а в одному из них возник пожар.

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