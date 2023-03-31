Оккупанты обстреляли Запорожскую область: есть значительные разрушения

По его словам, россияне ударили по селу Разумовка. Российские снаряды попали в жилые частные дома. Кроме того, оккупанты обстреляли село Нижняя Хортица. Было попадание в район местной фермы.

Ермак отмечает, что в результате атак российских оккупантов никто не пострадал.

Напомним, за минувшую ночь в Запорожье дважды раздавались громкие взрывы.

Позже стало известно, что оккупанты нанесли артиллерийские удары по городу. Из-за обстрелов повреждены дома, а в одному из них возник пожар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.