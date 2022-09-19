Оккупанты обстреляли Волчанск и убили бывшего российского военного

Российская армия обстреляла недавно освобожденный Волчанск (Харьковская область). В результате погиб бывший российский военный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу полиции Харьковской области.

"Вражеский огонь пришелся на многоэтажный дом. Погиб 64-летний военный РФ в отставке, последние несколько лет проживавший в городе", - говорится в сообщении.

Следователи уже открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны. На месте происшествия стражи порядка задокументировали факт вооруженной агрессии России и собрали вещественные доказательства.