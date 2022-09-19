UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти обстріляли Вовчанськ та вбили колишнього російського військового

Фото: Окупанти обстріляли Вовчанськ та вбили колишнього російського військового (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія обстріляла нещодавно звільнений Вовчанськ (Харківська область). Внаслідок цього загинув колишній російський військовий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку поліції Харківської області.

"Ворожий вогонь прийшовся на багатоповерховий будинок. Загинув 64-річний військовий РФ у відставці, який останні кілька років проживав у місті", - йдеться у повідомленні.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. На місці події правоохоронці задокументували факт збройної агресії Росії та зібрали речові докази.

Нагадаємо, що росіяни обстріляли звільнену частину Харківської області. Внаслідок ударів є поранені.

Також, окупанти скинули над Дергачами в Харківській області міни із відкладеною детонацією.

Раніше, окупанти влаштували обстріл під час евакуації лікарні під Харковом. Серед цивільних є жертви та постраждалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковВійна в Україні