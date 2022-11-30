Почти 30 вражеских снарядов прилетели ночью в Никопольский район
Российские войска ночью 30 ноября снова обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области. Враг применил "Грады" и тяжелую артиллерию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Оккупанты обстреляли сам Никополь и Марганецкую громаду.
Всего за ночь прилетели около 30 снарядов. Никто не пострадал.
Представители ГСЧС проводят обследование обстрелянных территорий. Выясняют детали, сообщил Резниченко.
В других районах людей всю ночь предупреждала сирена, но без атак.
Напомним, во вторник, 29 ноября, российские военные также обстреляли Никопольский район. В результате атаки захватчиков пострадала женщина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.