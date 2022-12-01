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Под ударами дома и ЛЭП: враг ночью восемь раз обстрелял Никопольской район

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Днепропетровская область, Четверг 01 декабря 2022 07:59
Под ударами дома и ЛЭП: враг ночью восемь раз обстрелял Никопольской район Фото: враг ночью восемь раз обстрелял Никопольской район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска ночью 1 декабря снова обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области. Оккупанты восемь раз применили "Грады" и тяжелую артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Под вражеский огонь попали две громады - Марганецкая и Красногригорьевская. Без пострадавших.

В Красногригорьевской громаде повреждены несколько частных домов и хозяйственных сооружений, газопровод и линия электропередач.

Под ударами дома и ЛЭП: враг ночью восемь раз обстрелял Никопольской районВраг традиционно применил "Грады" / t.me/dnipropetrovskaODA

В Марганецкой громаде представители ГСЧС продолжают обследовать пораженные территории и выяснять детали атак, сообщил Резниченко.

Под ударами дома и ЛЭП: враг ночью восемь раз обстрелял Никопольской районВ результате атаки повреждены дома, газопровод и ЛЭП / t.me/dnipropetrovskaODA

Напомним, днем ранее оккупанты обстреляли сам Никополь и Марганецкую громаду. Никто не пострадал.

29 ноября российские военные также обстреляли Никопольский район. В результате атаки захватчиков пострадала женщина.

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Днепропетровская область
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