Под ударами дома и ЛЭП: враг ночью восемь раз обстрелял Никопольской район
Российские войска ночью 1 декабря снова обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области. Оккупанты восемь раз применили "Грады" и тяжелую артиллерию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Под вражеский огонь попали две громады - Марганецкая и Красногригорьевская. Без пострадавших.
В Красногригорьевской громаде повреждены несколько частных домов и хозяйственных сооружений, газопровод и линия электропередач.
Враг традиционно применил "Грады" / t.me/dnipropetrovskaODA
В Марганецкой громаде представители ГСЧС продолжают обследовать пораженные территории и выяснять детали атак, сообщил Резниченко.
В результате атаки повреждены дома, газопровод и ЛЭП / t.me/dnipropetrovskaODA
Напомним, днем ранее оккупанты обстреляли сам Никополь и Марганецкую громаду. Никто не пострадал.
29 ноября российские военные также обстреляли Никопольский район. В результате атаки захватчиков пострадала женщина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.