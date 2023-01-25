Россия обстреляла Сумскую область осветительными снарядами: есть попадание в дом

Российские оккупанты обстреливают Сумскую область. Вчера вечером для атаки одного из городов региона они использовали осветительные снаряды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Люди не пострадали", - констатировал глава региона, добавив, что остальная ночь была без обстрелов.

По словам Живицкого, как следствие - поврежден жилой дом местных жителей.

"После 21 часа россияне обстреляли осветительными снарядами (4 прилета) город Середина-Буда", - рассказал он.

Как сообщалось, за вторник, 24 января, российские войска обстреляли приграничья Сумской области рекордные 187 раз. В результате обстрелов никто не пострадал.

Напомним, в понедельник, 23 января, прокремлевские войска нанесли удары по приграничье Сумской и Черниговской областей. В результате обстрелов есть жертвы.

Также ранее мы писали, что 21 января, россияне нанесли удар по территории Сумской и Черниговской областей В результате был ранен человек.

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