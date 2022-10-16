Оккупанты обстреляли Сумскую область с вертолетов: повредили критическую инфраструктуру

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

Враг обстреливал села громады из "Градов" и минометов. Всего 54 прихода. Кроме того, два вертолета выпустили 20 ракет по окрестностям одного из сел. Также повреждено гражданское аграрное предприятие.

В Белопольской громаде – два обстрела из минометов в течение дня. В результате одного из обстрелов повреждена критическая инфраструктура. Обесточен ряд населенных пунктов, по состоянию на 18:00 было 2151 отключенных абонентов, на 20:00 осталось 1030. Энергетики работают над восстановлением.

В Краснопольской громаде со стороны России враг открывал огонь пулеметными очередями. В результате обстрелов обошлось без жертв.