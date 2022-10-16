Оккупанты обстреляли Сумскую область с вертолетов: повредили критическую инфраструктуру

Российские военные днем обстреляли Великописаревскую громаду Сумской области: зафиксировано пять обстрелов в течение дня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Враг обстреливал села громады из "Градов" и минометов. Всего 54 прихода. Кроме того, два вертолета выпустили 20 ракет по окрестностям одного из сел. Также повреждено гражданское аграрное предприятие.
В Белопольской громаде – два обстрела из минометов в течение дня. В результате одного из обстрелов повреждена критическая инфраструктура. Обесточен ряд населенных пунктов, по состоянию на 18:00 было 2151 отключенных абонентов, на 20:00 осталось 1030. Энергетики работают над восстановлением.
В Краснопольской громаде со стороны России враг открывал огонь пулеметными очередями. В результате обстрелов обошлось без жертв.
Напомним, что вчера, 15 октября, российские оккупанты обстреляли 5 громад Сумской области. Для атак россияне использовали минометы и вертолет.
Также 12 октября оккупанты ударили по критической инфраструктуре региона. В некоторых районах произошло аварийное отключение электроэнергии.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.