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Оккупанты обстреливали Сумскую область с вертолета и минометов

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Украина, Суббота 15 октября 2022 22:24
Оккупанты обстреливали Сумскую область с вертолета и минометов Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 15 октября, российские оккупанты обстреляли 5 общин Сумской области. Для атак россияне использовали минометы и вертолет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"За день в области было 8 обстрелов из артиллерии и минометов – 104 прихода и 1 авиаудар - 6 ракет", - говорится в сообщении.

Живицкий объяснил, по каким общинам российские оккупанты за сутки нанесли удар:

  • Белопольская община – 26 прилетов в течение часа. Чуть позже – еще 2 мины;
  • Шалыгинская община – 10 мин около 10 утра;
  • Великописаревская община - ближе к полудню, из вражеского вертолета МИ-8 россияне выпустили 6 ракет;
  • Краснопольская община - в полдень россияне с беспилотника сбросили взрывное устройство на одно из сел общины, в 16 часов начались арт и минометные обстрелы. 22 и 8 прилетов из ствольной артиллерии и 35 мин;
  • Эсманская община - после 13 часов 3 мины с территории РФ.

Также отдельно Живицкий добавил, что оккупанты затронули Речковскую и Николаевскую общины, где было 5 прилетов из ствольной артиллерии. Во всех случаях предварительно без жертв и разрушений.

Напомним, что в Сумской области на поле взорвался комбайн.

Напомним, что в понедельник, 10 октября, российские оккупанты обстреляли Сумскую область. За сутки было зафиксировано более 50 прилетов, погиб человек.

Также ранее россияне обстреляли пять общин Сумской области.

Ранее российские войска атаковали железнодорожный вокзал в городе Ворожба Сумской области.

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