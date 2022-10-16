Окупанти обстріляли Сумську область з гелікоптерів: пошкодили критичну інфраструктуру

Російські військові вдень обстріляли Великописарівську громаду Сумської області: зафіксовано п'ять обстрілів упродовж дня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Ворог обстрілював села громади із "Градів" та мінометів. Усього 54 парафії. Крім того, два вертольоти випустили 20 ракет на околиці одного з сіл. Також пошкоджено цивільне аграрне підприємство.
У Білопільській громаді – два обстріли з мінометів протягом дня. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено критичну інфраструктуру. Знеструмлено низку населених пунктів, станом на 18:00 було 2151 відключених абонентів, на 20:00 залишилося 1030. Енергетики працюють над відновленням.
У Краснопільській громаді з боку Росії ворог відкривав вогонь кулеметними чергами. Внаслідок обстрілів обійшлося без жертв.
Нагадаємо, що вчора, 15 жовтня, російські окупанти обстріляли 5 громад Сумської області. Для атак росіяни використовували міномети та гелікоптер.
Також 12 жовтня окупанти вдарили по критичній інфраструктурі регіону. У деяких районах сталося аварійне вимкнення електроенергії.
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