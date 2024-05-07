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Оккупанты обстреляли Сумскую область: есть погибший и пострадавшие, среди которых дети

Фото: РФ обстреляли Сумскую область в течение суток 224 раза (t.me/UA_National_Police)
Автор: Ярослава Борзова

Оккупанты за прошедшие сутки нанесли по территории Сумской области сотни ударов. В результате вражеских атак есть один погибший и четверо раненых гражданских, среди которых двое малолетних детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Так, за прошедшие сутки войска РФ нанесли по территории области 224 удара. Как отмечают правоохранители, в результате обстрелов также повреждены:

  • 10 частных домов,
  • три частных домовладения,
  • шесть многоквартирных домов,
  • восемь транспортных средств,
  • два здания элеватора,
  • два админздания,
  • объекты энергетической и критической инфраструктуры,
  • имущество одного из предприятий, магазин и складское помещение.

"Кроме того, уничтожен ангар предприятия и произошло возгорание резервуара с горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.

Фото: последствия обстрелов оккупантов по Сумской области (t.me/UA_National_Police)

Ситуация в Сумской области

Стоит отметить, что оккупанты активно атакуют Сумскую область разными путями. По приграничным общинам враг усиленно наносит удары различными техническими средствами. Кроме того, не оставляют оккупанты и систематические попытки завести на территорию области свои ДРГ.

Вчера мы сообщали, что российские войска ударили по энергетическим объектам в Сумской области, что привело к обесточившемуся обществу.

Накануне ночью российские войска нанесли удар по территории Сумской области. Под обстрелом оказалась энергоинфраструктура.

После этого начальник Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко сообщил, что город может остаться без воды из-за прекращения работы Пришибского водозабора.

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