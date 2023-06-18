Оккупанты обстреляли Сумскую область, есть погибшие
Приграничье Сумской области подверглось атаке со стороны российских оккупантов в воскресенье вечером, 18 июня. В результате обстрелов погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.
"Сегодня в результате артиллерийского обстрела города Белополье погибли гражданские лица - отец и сын", - говорится в сообщении.
В ОВА заявили, что уточненная информация будет предоставлена дополнительно.
Ситуация в Сумской области
Сумская область граничит с Россией, поэтому оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения пытались захватить территорию области. Однако благодаря украинским военным весной прошлого года все захваченные территории были возвращены под контроль Украины.
После вывода российских войск с территории области оккупанты продолжают ежедневные обстрелы приграничных территорий. Ежедневно военные РФ обстреливают область из минометов и артиллерии.
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