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Оккупанты обстреляли Сумскую область, есть погибшие

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Воскресенье 18 июня 2023 18:53
Оккупанты обстреляли Сумскую область, есть погибшие Фото: Оккупанты обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Приграничье Сумской области подверглось атаке со стороны российских оккупантов в воскресенье вечером, 18 июня. В результате обстрелов погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

"Сегодня в результате артиллерийского обстрела города Белополье погибли гражданские лица - отец и сын", - говорится в сообщении.

В ОВА заявили, что уточненная информация будет предоставлена дополнительно.

Ситуация в Сумской области

Сумская область граничит с Россией, поэтому оккупанты с первых дней полномасштабного вторжения пытались захватить территорию области. Однако благодаря украинским военным весной прошлого года все захваченные территории были возвращены под контроль Украины.

После вывода российских войск с территории области оккупанты продолжают ежедневные обстрелы приграничных территорий. Ежедневно военные РФ обстреливают область из минометов и артиллерии.

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Сумская область Война России против Украины
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