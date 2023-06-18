Окупанти обстріляли Сумську область, є загиблі

Прикордоння Сумської області зазнало атаки з боку російських окупантів у неділю ввечері, 18 червня. Внаслідок обстрілів загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram .

"Сьогодні внаслідок артилерійського обстрілу міста Білопілля загинули цивільні особи - батько та син", - йдеться у повідомленні.

В ОВА заявили, що уточнену інформацію буде надано додатково.

Ситуація у Сумській області

Сумська область межує з Росією, тож окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення намагалися захопити територію області. Проте завдяки українським військовим навесні минулого року всі захоплені території повернули під контроль України.

Після виведення російських військ із території області окупанти продовжують щоденні обстріли прикордонних територій. Щодня військові РФ обстрілюють область із мінометів та артилерії.

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