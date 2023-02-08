ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области из минометов

Новина українською →
Сумская область, Среда 08 февраля 2023 20:58
Оккупанты обстреляли приграничье Сумской области из минометов Фото: Оккупанты обстреляли пограничники Сумской области из минометов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 8 февраля, российские оккупанты снова обстреляли приграничье Сумской области из минометов. Всего зафиксировано 12 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, в период с 18:45 до 19:00 военные сообщили о 12 "приходах", вероятно из миномета 120 мм, в район н.п. Середина-Буда.

В результате обстрелов потерь среди личного состава ВСУ и техники нет.

Кроме того, информация о потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, сегодня примерно в 12:40 жители Сум слышали взрывы. При этом в Днепропетровской области сообщалось о работе ПВО.

Кроме того, вчера россияне более 100 раз обстреляли приграничные территории Сумской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
Попытка №2. Каким будет новое наступление России и к чему оно может привести
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"