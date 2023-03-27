Оккупанты обстреляли шесть громад в Сумской области: есть разрушения и раненая

Фото: Оккупанты обстреляли шесть общин в Сумской области (GettyImages)

В понедельник, 27 марта, российские оккупанты шесть общин в Сумской области из минометов и артиллерии. В результате вражеских атак была ранена женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.