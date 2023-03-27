Оккупанты обстреляли шесть громад в Сумской области: есть разрушения и раненая
Фото: Оккупанты обстреляли шесть общин в Сумской области (GettyImages)
В понедельник, 27 марта, российские оккупанты шесть общин в Сумской области из минометов и артиллерии. В результате вражеских атак была ранена женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.
"В течение дня россияне совершили обстрелы территории 6 общин Сумской области. Зафиксировано 18 обстрелов из разных видов оружия - более 130 прилетов", - говорится в сообщении.
- Белопольская община: россияне по территории общины избивали из минометов - 31 "прилет", гранатометов 10 выстрелов и т.д. В результате одного из обстрелов ранено гражданское лицо (женщина), следовавшее в транспортном средстве из г. Белополье до с. Рыжевка. Пострадавшая доставлена в больницу;
- Шалыгинская община: враг совершил артиллерийский обстрел - 13 "прилетов". В результате обстрела поврежден частный жилой дом;
- Эсманская община: совершено 3 минометных обстрела - 27 "прилетов";
- Краснопольская община: были обстрелы из противотанкового ракетного комплекса - 7 выстрелов, а также обстрелы из минометов -16 "прилетов" и артиллерии - 20 "прилетов";
- Середино-будская община: был артиллерийский обстрел -9 "прилетов";
- Великописаревская община: был обстрел из минометов - 4 "прилета".
Напомним, что в понедельник, 27 марта, российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.
Вчера, 26 марта, военные Российской Федерации обстреляли две территориальные общины Сумской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.