Окупанти обстріляли шість громад у Сумській області: є руйнування та поранена
Фото: Окупанти обстріляли шість громад у Сумській області (GettyImages)
В понеділок, 27 березня, російські окупанти шість громад у Сумській область з мінометів та артилерії. Внаслідок ворожих атак було поранено жінку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.
"Протягом дня росіяни здійснили обстріли території 6 громад Сумської області. Зафіксовано 18 обстрілів з різних видів зброї - понад 130 прильотів", - йдеться у повідомленні.
- Білопільська громада: росіяни по території громади били з мінометів - 31 "приліт", гранатометів 10 пострілів тощо. Внаслідок одного з обстрілів поранена цивільна особа (жінка), яка прямувала в транспортному засобі з м. Білопілля до с. Рижівка. Постраждалу доставлено до лікарні;
- Шалигинська громада: ворог здійснив артилерійський обстріл - 13 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок;
- Есманська громада: здійснено 3 мінометних обстріли - 27 "прильотів";
- Краснопільська громада: були обстріли з протитанкового ракетного комплексу - 7 пострілів, а також обстріл з мінометів -16 "прильотів" та артилерії - 20 "прильотів";
- Середино-Будська громада: був артилерійський обстріл - 9 "прильотів";
- Великописарівська громада: був обстріл з мінометів - 4 "прильоти".
Нагадаємо, що у понеділок, 27 березня, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.
Вчора, 26 березня, військові Російської Федерації обстріляли дві територіальні громади Сумської області.
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