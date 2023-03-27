Окупанти обстріляли шість громад у Сумській області: є руйнування та поранена

Фото: Окупанти обстріляли шість громад у Сумській області (GettyImages)

В понеділок, 27 березня, російські окупанти шість громад у Сумській область з мінометів та артилерії. Внаслідок ворожих атак було поранено жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.