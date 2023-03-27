ua ru
Пн, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти обстріляли шість громад у Сумській області: є руйнування та поранена

Новость на русском →
Сумська область, Понеділок 27 березня 2023 22:09
Окупанти обстріляли шість громад у Сумській області: є руйнування та поранена Фото: Окупанти обстріляли шість громад у Сумській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В понеділок, 27 березня, російські окупанти шість громад у Сумській область з мінометів та артилерії. Внаслідок ворожих атак було поранено жінку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили обстріли території 6 громад Сумської області. Зафіксовано 18 обстрілів з різних видів зброї - понад 130 прильотів", - йдеться у повідомленні.

  • Білопільська громада: росіяни по території громади били з мінометів - 31 "приліт", гранатометів 10 пострілів тощо. Внаслідок одного з обстрілів поранена цивільна особа (жінка), яка прямувала в транспортному засобі з м. Білопілля до с. Рижівка. Постраждалу доставлено до лікарні;
  • Шалигинська громада: ворог здійснив артилерійський обстріл - 13 "прильотів". Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок;
  • Есманська громада: здійснено 3 мінометних обстріли - 27 "прильотів";
  • Краснопільська громада: були обстріли з протитанкового ракетного комплексу - 7 пострілів, а також обстріл з мінометів -16 "прильотів" та артилерії - 20 "прильотів";
  • Середино-Будська громада: був артилерійський обстріл - 9 "прильотів";
  • Великописарівська громада: був обстріл з мінометів - 4 "прильоти".

Нагадаємо, що у понеділок, 27 березня, російські війська вкотре обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Вчора, 26 березня, військові Російської Федерації обстріляли дві територіальні громади Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сумська область Війна в Україні
NEWS
Опалювальний сезон в Україні завершується: у шести областях відключають тепло
Опалювальний сезон в Україні завершується: у шести областях відключають тепло
DAILY
Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу: Після війни альтернативи вступу України до НАТО немає
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Голова МЗС Естонії Урмас Рейнсалу: Після війни альтернативи вступу України до НАТО немає