Россияне обстреливают центр Херсона

Российские оккупанты сегодня, 15 августа, днем начали обстрел Херсона. В Херсонской области сейчас объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы Херсонского областного совета Юрия Соболевского в Telegram .

"Осторожно, враг наносит удары по центральной части Херсона", - написал он.

При этом чиновник не раскрыл более детальных подробностей очередной атаки россиян.

Стоит заметить, что сейчас по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за того, что оккупанты подняли в воздух истребитель МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Деоккупация Херсона

Стоит заметить, что Херсон находился под контролем российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину. Но уже осенью прошлого года нашим воинам удалось освободить город вместе со всей правобережной частью Херсонской области.

Россияне, несмотря на то, что "объявили"и Херсон якобы своей территорией, продолжают постоянно обстреливать город и другие населенные пункты области.

В результате постоянных атак РФ погибают и страдают мирные жители. В частности, несколько дней назад под ударом оккупантов находилась многоэтажка в Херсоне, трое человек получили ранения.