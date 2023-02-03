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Оккупанты обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей: было 50 "прилетов"

Фото% Оккупанты обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 3 февраля, российские оккупанты в очередной раз обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей. В результате было зафиксировано 50 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение оперативного командования "Север" в Telegram.

Так, в период с 07:40 до 07:45 военные сообщили о четырех "приходах", предположительно из миномета 120 мм, в районе села Свободная Слобода.

Кроме того, с 11:20 до 12:10 россияне открыли огонь предположительно из миномета 120 мм в районе села Сеньковка. Зафиксировано было 22 "прилета".

Также с 14:10 до 14:25 прокремлевские войска ударили из миномета 120 мм, в районе села Янжуловка. Военные сообщили о 24 "прилетах".

Во всех случаях потерь среди личного состава и техники нет. При этом информация о потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры не поступала.

Напомним, 1 февраля россияне атаковали населенный пункт Елино (Черниговская область). Погибли четыре человека, еще один получил ранения.

Кроме того, накануне россияне обстреляли приграничье Сумской области, в результате чего было 120 "прилетов".

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