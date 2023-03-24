Оккупанты обстреляли приграничье Черниговской области, есть погибший
Российские оккупанты после обеда нанесли удар по пограничье Черниговской области. В результате обстрела погиб гражданский.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативного командования "Північ".
Отмечается, что оккупанты вероятно били из миномета 120-мм.
"Около 12:20 сообщили об обстреле, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Городище. В результате обстрела сгорел 1 частный дом и погиб 1 местный житель населенного пункта", - пишет оперативное командование.
Гражданских призывают не посещать пограничной полосы и переместиться вглубь территории не менее чем на 20 километров.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты нанесли удары по Днепропетровской и Донецкой областях. К сожалению, в Первомайском есть раненая женщина.
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