Оккупанты обстреляли приграничье Черниговской области, есть погибший

Российские оккупанты после обеда нанесли удар по пограничье Черниговской области. В результате обстрела погиб гражданский.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативного командования "Північ".

Отмечается, что оккупанты вероятно били из миномета 120-мм. "Около 12:20 сообщили об обстреле, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Городище. В результате обстрела сгорел 1 частный дом и погиб 1 местный житель населенного пункта", - пишет оперативное командование. Гражданских призывают не посещать пограничной полосы и переместиться вглубь территории не менее чем на 20 километров.