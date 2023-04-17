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Оккупанты обстреляли пять общин в Сумской области

Фото: Оккупанты обстреляли пять общин в Сумской области (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 17 апреля, российские оккупационные войска обстреляли пять общин Сумской области. Всего было зафиксировано более 160 "прилетов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сумской ОВА в Telegram.

Так, россияне нанесли удары по:

  • Шалигинской общине из артиллерии;
  • Белопольской общине из миномета, ствольной артиллерии, АГС и крупнокалиберного пулемета;
  • Середино-Будской общине из ствольной артиллерии;
  • Глуховской общине из ствольной артиллерии.

Кроме того, оккупанты сбросили девять мин на территорию Великописаревской общины.

По сообщениям военных, пока формирования вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не обнаружено.

"Подразделения Сил обороны продолжают выполнять задачи на определенных рубежах обороны вдоль государственной границы", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня россияне дважды обстреляли приграничье Сумской области из артиллерии.

Кроме того, оккупанты нанесли авиаудар по Черниговской области. В результате возник пожар.

Добавим, что 16 апреля россияне обстреляли три общины Сумской области. Известно о двух раненых.

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