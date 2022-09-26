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Россияне били по громадам Днепропетровской области: есть раненые и разрушения

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Украина, Понедельник 26 сентября 2022 21:48
Россияне били по громадам Днепропетровской области: есть раненые и разрушения Фото: Россияне били по общинам Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские оккупанты в течение дня, 26 сентября, били по Днепропетровской области. В результате 3 человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Оккупанты снова обстреляли Марганец. Три человека получили осколочные ранения: это мужчины 1952, 1967 и 1997 годов рождения", - говорится в сообщении.

По информации Лукашука, все пострадавшие сейчас госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии. В Марганце пострадал гаражный кооператив и газопровод.

Также россияне били и по Зеленодольской общине, где была перебита линия электроснабжения, частично разрушены два здания. Россияне били и по Никополю, но в результате обстрелов никто не пострадал.

"В Апостоловской общине попали по приграничным территориям. Люди невредимы, разрушений нет", - заявил глава облсовета.

Напомним, что враг всю ночь накрывал Никопольский район из РСЗО и тяжелой артиллерии.

Также сегодня россияне обстреляли Никополь. Звуки взрывов были слышны после объявления воздушной тревоги.

Позже силы ПВО сбили вражескую ракету в Днепропетровской области.

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