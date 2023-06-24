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Россияне снова обстреляли Никопольский район: есть жертва

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Никопольский район, Суббота 24 июня 2023 19:49
Россияне снова обстреляли Никопольский район: есть жертва Фото: россияне снова атаковали Никопольский район (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные снова обстреляли Днепропетровскую область. На этот раз оккупанты сосредоточили атаку на Никопольском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"За сегодня враг четырежды обстрелял Никопольщину. Дважды обстрелял Никополь из ствольной артиллерии", - сообщил глава Днепропетровского облсовета.

Фото: россияне обстреляли Никопольский район (t.me/mykola_lukashuk)

По словам Лукашука, в результате вражеской атаки повреждено:

  • 6 частных жилых домов,
  • 3 объекта,
  • 7 хозяйственных построек,
  • легковушка,
  • газопровод,
  • линии электропередач.

Кроме того, в результате обстрелов погиб 71-летний мужчина.

"Также было две атаки по Покровской общине. Здесь без жертв", - добавил он.

Ситуация в Днепропетровской области

Российские оккупанты ежедневно атакуют Днепропетровскую область. Во вражеские удары чаще всего попадает Никополь и район.

Оккупанты для ударов по Никополю активно используют тяжелую артиллерию. В результате таких атак в городе нередко разрушаются и повреждаются дома, газопроводы и ЛЭП, иногда гибнут люди.

Напомним, что вчера российские военные в очередной раз обстреляли территории Днепропетровской области. В результате вражеской атаки был ранен мужчина.

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