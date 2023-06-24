Россияне снова обстреляли Никопольский район: есть жертва
Российские военные снова обстреляли Днепропетровскую область. На этот раз оккупанты сосредоточили атаку на Никопольском районе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
"За сегодня враг четырежды обстрелял Никопольщину. Дважды обстрелял Никополь из ствольной артиллерии", - сообщил глава Днепропетровского облсовета.
Фото: россияне обстреляли Никопольский район (t.me/mykola_lukashuk)
По словам Лукашука, в результате вражеской атаки повреждено:
- 6 частных жилых домов,
- 3 объекта,
- 7 хозяйственных построек,
- легковушка,
- газопровод,
- линии электропередач.
Кроме того, в результате обстрелов погиб 71-летний мужчина.
"Также было две атаки по Покровской общине. Здесь без жертв", - добавил он.
Ситуация в Днепропетровской области
Российские оккупанты ежедневно атакуют Днепропетровскую область. Во вражеские удары чаще всего попадает Никополь и район.
Оккупанты для ударов по Никополю активно используют тяжелую артиллерию. В результате таких атак в городе нередко разрушаются и повреждаются дома, газопроводы и ЛЭП, иногда гибнут люди.
Напомним, что вчера российские военные в очередной раз обстреляли территории Днепропетровской области. В результате вражеской атаки был ранен мужчина.
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