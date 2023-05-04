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Оккупанты обстреляли Никополь: есть раненый и разрушеня

Фото: россияне обстреляли Никополь (https://t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Антон Малиновский

Ночью, 4 мая, россияне атаковали Никополь Днепропетровской области артиллерией и дронами-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

В городе повреждены 11 частных домов и 9 хозяйственных построек. А еще – газогон и линия электропередач. Пострадал 32-летний мужчина, он находится в больнице.

"Есть разрушение и на одном из промышленных предприятий. Там возник пожар, который спасатели уже потушили", - написал он.

Напомним, в эту ночь в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Взрывы звучали в Запорожье, Краматорске, Славянске, Одессе и Киеве – в столице сообщали о работе ПВО.

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НикопольДнепропетровская область