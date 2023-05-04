Оккупанты обстреляли Никополь: есть раненый и разрушеня

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака .

В городе повреждены 11 частных домов и 9 хозяйственных построек. А еще – газогон и линия электропередач. Пострадал 32-летний мужчина, он находится в больнице.

"Есть разрушение и на одном из промышленных предприятий. Там возник пожар, который спасатели уже потушили", - написал он.