Россияне обстреляли Константиновский район на Донбассе из РСЗО: есть разрушения и раненые

В среду 15 марта российские военные обстреляли населенные пункты Константиновского района Донецкой области и ранили местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что в Константиновке ранены двое мужчин и женщина. Еще четверо гражданских получили телесные повреждения в результате попаданий оккупантов по жилой застройке Ильиновки.

"Оккупационные войска РФ обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" и "Торнадо-С" Константиновку и село Ильиновка Константиновского района", - говорится в сообщении.

Напомним, что в среду, 15 марта, в Константиновке Донецкой области прогремели несколько взрывов. Российская армия атаковала жилые районы прифронтового города.

В понедельник, 13 марта, российские военные из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня "Ураган" обстреляли Авдеевку и Константиновку в Донецкой области.

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