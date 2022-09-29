RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты обстреляли кассетными бомбами Криворожский район, есть пострадавшие

Фото: Оккупанты обстреляли кассетными бомбами Криворожский район (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В четверг утром, 29 сентября, российские оккупанты ударили по Зеленодольской громаде Криворожского района Днепропетровской области. В результате получили ранения 13 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Оперативной группировки войск "Каховка" в Facebook.

По данным войск, в результате обстрела района запрещенными кассетными бомбами пострадало административное здание одного из предприятий.

"По Зеленодольской громаде Криворожского района враг утром ударил запрещенным кассетным реактивным снарядом из "Урагана" по промышленной инфраструктуре. Повреждено админздание", - говорится в сообщении.

Позже из Telegram-сообщения главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука стало известно, что количество раненых возросло до 15 человек. Шестеро - тяжелые.

Людей доставили в больницы Криворожского района.

Напомним, 28 сентября оккупанты нанесли удар по Кривому Рогу. Ракета попала в предприятие по переработке зерновых.

Также 27 сентября россияне пытались ударить по Кривому Рогу ракетой Х-59, но украинские силы противовоздушной обороны сбили ее.

Кроме того, 26 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту Кривого Рога.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьОбстрілВойна России против Украины