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В Херсоне пятый раз за день слышны взрывы

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Херсон, Вторник 29 ноября 2022 21:42
В Херсоне пятый раз за день слышны взрывы Фото: в Херсоне пятый раз за день слышны взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В освобожденном Херсоне сегодня, 29 ноября, уже в пятый раз за день слышны громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Ранее сообщалось, что сегодня российские военные нанесли удар по областной клинической больнице. В результате удара в здании вылетели окна, но обошлось без пострадавших.

Напомним, что в Херсоне прогремели взрывы во вторник, 29 ноября. Это уже третье сообщение о взрывах через день.

Вчера россияне обстреляли Херсонскую область 21 раз.

К тому же оккупанты убили известного мецената Анатолия Прокопчука и его 19-летнего сына в Херсонской области.

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