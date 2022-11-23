ua ru
Ср, 23 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ночью две громады Никопольского района оказались под вражеским огнем

Новина українською →
Днепропетровская область, Среда 23 ноября 2022 08:02
Ночью две громады Никопольского района оказались под вражеским огнем Фото: ночью две громады Никопольского района оказались под вражеским огнем (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска ночью, 23 ноября, обстреляли две громады Никопольского района в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Враг применил "Грады" и тяжелую артиллерию против Марганецкой и Покровской громад. Всего оккупанты выпустил более 30 снарядов.

Люди не пострадали.

"Предварительно, попали по открытым территориям населенных пунктов. Детали обстрелов уточняются", - сообщил Резниченко.

Напомним, ночью, 23 ноября, российские войска обстреляли ракетами родильное отделение больницы в Волнянске в Запорожской области. В результате атаки погиб младенец.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская область
NEWS
Шмыгаль сделал важное заявление об эвакуации
Шмыгаль сделал важное заявление об эвакуации
DAILY
Как живет Николаев без воды, но с верой в победу. Репортаж из "стального города"
Юлия Акимова, Виталий Носач Как живет Николаев без воды, но с верой в победу. Репортаж из "стального города"