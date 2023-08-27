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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии: произошел пожар, разбиты дома

Днепропетровская область, Воскресенье 27 августа 2023 07:58
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Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии: произошел пожар, разбиты дома Фото: в Днепропетровской ОВА назвали последствия ночных российских обстрелов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ этой ночью обстреливали населенные пункты Днепропетровской области, применяя для ударов тяжелую артиллерию. В результате вражеских атак произошел пожар, есть повреждения частных домов и хозяйственных зданий, а также сельскохозяйственной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на главу Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака.

Чиновник отметил, что этой ночью под обстрелы попал Никопольский район, Марганец, а также Синельниковский район.

"Досталось Славгородской общине. На одном из агропредприятий загорелся пожар. Огнем уничтожен грузовик. Повреждены несколько хозяйственных построек, гараж, трактор. Побиты два частных дома", - рассказал он.

Также руководитель региона уточнил, что в результате вражеских обстрелов, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Глава ОВА добавил, что на остальной территории области этой ночью, несмотря на воздушную тревогу, других ударов не зафиксировано.

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из артиллерии: произошел пожар, разбиты дома

Последствия обстрела и пожара в Днепропетровской области ночью 27 августа (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Удары РФ по Днепропетровской области

Российские оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, которая находится вблизи линии фронта.

Ранее сообщалось, что 25 августа войска РФ снова ударили по Никополю, и в результате вражеских атак погиб один человек - 59-летний мужчина.

Также напомним, что недавно российские оккупанты атаковали Синельниковский район, в результате чего один человек погиб, а шесть - получили ранения. Там также повреждено сельскохозяйственное предприятие, учебное заведение и избитые автомобили.

Перед этим, 19 августа, в Никополе и Марганецкой общине в результате российских обстрелов пострадала 82-летняя женщина, и были повреждены три частных дома, два хозяйственных сооружения и газопровод.

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Днепропетровская область
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